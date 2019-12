C’è stato un incendio a bordo della portaerei russa “Admiral Kuznecov” | ci sono tre feriti

Leggi la notizia su ilpost

(Di giovedì 12 dicembre 2019) C’èun, l’unica in attivitàmarina miliare. Secondo quanto riporta l’agenzia di stampaTASS, l’è avvenuto sul pontenave mentre laera ormeggiata per lavori di riparazione

DavidSassoli : I quattro minuti di ovazione al capo dello Stato Sergio #Mattarella alla #Scala di #Milano testimoniano una cosa im… - matteorenzi : Non c’è stato nessun incontro a Casa Verdini. Lo abbiamo detto e ridetto. Ma la verità non importa. Così vincono le… - La7tv : #coffeebreak @ettore_licheri (M5s) contro la Lega: 'Nel 2011, quando è stato scritto il #MES, non c'eravamo noi, c'… -