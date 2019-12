CdS – Il contratto di Rino Gattuso | durata | ingaggio e altri dettagli

Leggi la notizia su forzazzurri

(Di giovedì 12 dicembre 2019) IldiL’edizione odierna de Il Corriere dello Sport rivela alcunideldi Gennaro, nuovo allenatore del Napoli. Il documento dovrebbe essere composto da 12 pagine private con indicazioni, suggerimenti, direttive e bonus. Il tecnico guadagnerà 750mila euro fino alla fine della stagione per poi raddoppiare il proprionel prossimo anno. Come precisato dallo stesso mister in conferenza di presentazione tutto sarà legato ai risultati. Primo fra tutti la conquista di un posto in Champions. PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUIin panchina – Alcuni azzurri rischiano il posto Napoli – Parma, la probabile formazione dell’esordio diMercato Napoli – Come cambiano le strategie conin panchina CONTENUTI EXTRA Si assentava da lavoro,arrestato sindaco Sara, hostess di 28 anni, è la ...

