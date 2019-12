Caso Weinstein | si va verso il patteggiamento | 25 milioni alle vittime

Leggi la notizia su thesocialpost

(Di giovedì 12 dicembre 2019) Harveynon è più il potentissimo uomo che tirava i fili a Hollywood ed aveva un dominio tale da poter zittire le voci che si levavano contro di lui. Ad oggi è un uomo rimasto solo da diversi punti di vista, prossimo ad un’operazione alla schiena, che riesce a camminare solo con l’utilizzo di un deambulatore. Il 6 gennaio comincerà il processo per aggressioni sessuali a suo carico ed è stato reso noto l’ammontare della cifra che le due donne che si sono mosse giuridicamentedi lui: 25di euro. Si attende la chiusura inSi tratterebbe di una cifra fornita in fase diextra-giudiziario, che verrà accettato lo se alla fine saranno concordi tutte le parti ed anche la Corte. LaCompany è ormai finto in bancarotta ma sono le società di assicurazione che la rappresentano che pagherebbero i risarcimenti. Oltre ...

PaoloBozzacchi : USA, caso Weinstein. le vittime meno abbienti accettano meno di 500mila $ a testain in cambio del patteggiamento. M… - infoitcultura : Caso Weinstein, rissa sfiorata tra Asia Argento e Giuseppe Cruciani - lucy_esposito : RT @GiCivi: “Io ho un nome. Una storia vera” eppure #ChanelMiller per tre anni è stata privata del suo. La bella scrittura di Miller, colpi… -