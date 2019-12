CasaPound vince contro Facebook | riattivata la pagina ufficiale Il social dovrà pagare

Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 12 dicembre 2019) Era stata rimossa a settembre perché violava la policy delnetwork. Ma ora il Tribunale Civile di Roma ha pienamente accolto il ricorso (nella sentenza di parla letteralmente di “accoglimento totale”) di, che aveva deciso la disattivazione dellail 9 settembre scorso. Ma la giudice Stefania Garrisi ha ordinato alla piattaforma “l’immediata riattivazione delladell’Associazione di Promozione’’ e ha inoltre fissato la penale di 800 euro per ogni giorno di violazione dell’ordine impartito, successivo alla conoscenza legale dello stesso, condannando inoltrealla rifusione delle spese di giudizio, liquidate in 15.000 euro. “È infatti evidente il rilievo preminente assunto dal servizio di(o di altrinetwork ad esso collegati) – si legge nella sentenza ...

