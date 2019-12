Casapound, la rivincita su Facebook. Il giudice ordina la riattivazione della pagina (Di giovedì 12 dicembre 2019) Facebook dovrà rimettere online la pagina di Casapound. Lo ha deciso il Tribunale civile i Roma che ha accolto il ricorso dell’associazione dopo la disattivazione della pagina ufficiale il 9 settembre scorso per violazione delle «regole della comunità». La giudice Stefania Garrisi ha quindi ordinato ai responsabili del social network «l’immediata riattivazione della pagina dell’Associazione di promozione sociale Casapound», oltre al profilo personale di Davide Di Stefano, che ne era amministratore. Nella sentenza è stata poi fissata una penale di 800 euro per ogni giorno di ritardo da parte di Facebook, oltre alla rifusione delle spese di giudizio di 15mila euro. Leggi anche: Facebook sulla sospensione di Casapound e Forza Nuova: «È odio organizzato»Casapound e Forza Nuova esclusi da Facebook: il social russo Vk è la loro nuova casa L'articolo Casapound, la rivincita ...

Leggi la notizia su open.online

