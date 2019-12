Leggi la notizia su huffingtonpost

(Di giovedì 12 dicembre 2019). IlCivile di Roma ha accolto il ricorso presentato dall’associazione in seguito alla disattivazionepagina ufficiale avvenuta il 9 settembre scorso e hato a“l’pagina dell’Associazione di Promozione Sociale”, si legge nella sentenza a firma del giudice Stefania Garrisi, nella quale si parla di “accoglimento totale” del ricorso presentato da.Ildi Roma ha inoltre fissato la penale di 800 euro per ogni giorno di violazione dell’ordine impartito, successivo alla conoscenza legale dello stesso, condannandoalla rifusione delle spese di giudizio, liquidate in 15.000 euro.“Una sentenza destinata a fare giurisprudenza - scrive il Primato nazionale, che pubblica l’intera sentenza - In questo passaggio si ...

lorenzdonofrio : Non vedo l'ora di leggere la sentenza, ma credo che la portata possa essere davvero storica. Il paradosso del secol… - SignorAldo : RT @HuffPostItalia: Casapound batte Facebook. Il Tribunale ordina 'l'immediata riattivazione della pagina' - fanpage : CasaPound batte Facebook: giudice ordina di riattivare la pagina che era stata oscurata -