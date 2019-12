Carta d’identità e patente | app per esibirle digitalmente | come funziona

Leggi la notizia su termometropolitico

(Di giovedì 12 dicembre 2019): app perOrmai tramite smartphone si possono già fare un … L'articolod’identità e: app perproviene da Termometro Politico.

Corriere : Patente e carta d’identità diventano app sul telefono. È l’addio definitivo al portafog... - irlBrynhildr : Uwowo vende il cosplay di Zero e lo vorrei davvero tantissimo però meh il vestito non mi starebbe bene per via del… - burntfast : mi sveglio e arrivo dall'altra parte di Milano per rendermi conto che ho lasciato portafogli, con patente e carta d… -