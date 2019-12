Carlo Conti ‘sbiancato’ | che fine ha fatto l’abbronzatura? FOTO

Leggi la notizia su velvetgossip

(Di giovedì 12 dicembre 2019) Ormai lo sappiamo:è perennemente abbronzato, al punto che il suo incarnato è diventato parte del personaggio, tra battute, curiosità e vignette comiche sul web. D’altra parte il colorito dell’amatissimo conduttore è diventato un tormentone virale; ad ogni sua apparizione pubblica e perfino durante le conduzioni dei vari programmi che lo vedono protagonista, il trend è solo uno: perchéè così scuro? Dal canto suo, con tutta la simpatia che lo caratterizza, da buon fiorentino qual’è, ha dato una spiegazione semplice: la sua passione per la melanina lo accompagna da tutta la vita. Appena possibilescappa a prendere un po’ di sole, aiutato da una carnagione che si abbronza con una facilità incredibile. “La mia mania è sotto gli occhi di tutti. È. Ma sono fortunato: madre natura mi ha ...

Carlo_poltro71 : RT @ImolaOggi: Hanno deciso di portare la Lega all'80%. ??Salvini indagato per 'voli di Stato' malgrado l'archiviazione della Corte dei Cont… - cieolodicarta : Comunque questi 3 giorni mi hanno stremata così tanto che non ho più neanche ipotesi sceme da dire su dodici, basta… - sinapsinews : Grandissimo successo per “La Corrida all’Impero”: ecco i vincitori. Chi andrà su Rai 1 da Carlo Conti?… -