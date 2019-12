Carlo Conti mai visto così bianco Il selfie ‘choc’ | “Dove è finita l’abbronzatura?”

Leggi la notizia su caffeinamagazine

(Di giovedì 12 dicembre 2019) Si è conclusa sabato la 62esima edizione dello Zecchino d’Oro, con la finale andata in onda sabato scorso, condotta da Antonella Clerici e. Grande la soddisfazione di aver riportato in auge uno dei programmi per bambini più amati d’Italia. Il concorso è stato vinto da Rita Longordo, 8 anni, di Sanremo (Imperia), che ha portato il brano ‘Acca’ alla vittoria della 62a edizione dello Zecchino d’Oro, trasmesso in prima serata su Rai1 dall’Unipol Arena di Casalecchio di Reno (Bologna). Una canzone che racconta in musica l’importanza della lettera più silenziosa, ma fondamentale. Al timone di questo Zecchinoe l’amica Antonella Clerici, la cui sinergia è stata certamente una formula vincente. La giuria, formata da un’ala maschile che comprendeva Ficarra e Picone, il maestro Giovanni Allevi e Stefano De Martino, e un’ala femminile formata da ...

Carlo_poltro71 : RT @ImolaOggi: Hanno deciso di portare la Lega all'80%. ??Salvini indagato per 'voli di Stato' malgrado l'archiviazione della Corte dei Cont… - cieolodicarta : Comunque questi 3 giorni mi hanno stremata così tanto che non ho più neanche ipotesi sceme da dire su dodici, basta… - sinapsinews : Grandissimo successo per “La Corrida all’Impero”: ecco i vincitori. Chi andrà su Rai 1 da Carlo Conti?… -