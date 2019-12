CARDPOCALYPSE disponibile da oggi su console (Di giovedì 12 dicembre 2019) Gambrinous, un premiato studio di sviluppo videoludico indipendente, e Versus Evil, uno dei principali produttori di videogiochi indipendenti, annunciano che il loro gioco di ruolo CARDPOCALYPSE è ora disponibile per PlayStation®4, Xbox One e Nintendo Switch™. Dal pluripremiato studio videoludico indie di Gambrinous, creatori di Guild of Dungeoneering, arriva un GDR con emozionanti battaglie a colpi di carte collezionabili. CARDPOCALYPSE ti incoraggia a fare nuove amicizie, giocare a carte, cambiare le regole e diventare un maestro dei Mega Mutant Power Pets, mentre cerchi di salvare il mondo in un’avventura GDR per giocatore singolo con protagonista una ragazzina degli anni ’90. In CARDPOCALYPSE, dovrai scambiare le carte, guadagnarne di nuove, scommettere, cambiare le regole e persino modificare le carte per conquistare la ...

Leggi la notizia su gamerbrain

Zazoom Tv - Live Video Breaking News Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : CARDPOCALYPSE disponibile