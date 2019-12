Capo ultrà della Juventus arrestato | 5 anni per i suoi crimini

Leggi la notizia su inews24

(Di giovedì 12 dicembre 2019). La sentenza è appena arrivata ed ora l’uomo starà per moltiin prigione. La giustizia ha fatto il proprio corso. Ilultras juventino Loris Grancini ora andrà in prigione. L’uomo è stato perildegli ultras bianconeri nominatisi Vikings. Il gruppo, noto nell’ambiente per la propria ferocia … L'articolo: 5per iproviene da www.inews24.it.

Agenzia_Ansa : E' stato condannato a 5 anni e mezzo di carcere lo storico capo dei Viking, gruppo ultrà della Juventus #ANSA - LaStampa : Condannato a 5 anni il capo ultrà dei Viking della Juve: tentò estorsione biglietti - ilgattonaccio : RT @Agenzia_Ansa: E' stato condannato a 5 anni e mezzo di carcere lo storico capo dei Viking, gruppo ultrà della Juventus #ANSA https://t.… -