Capitan Tsubasa | su Italia 1 arriva il remake di Holly e Benji Cristina D’Avena canta la

Leggi la notizia su davidemaggio

(Di giovedì 12 dicembre 2019)Sorpresa “natalizia” in arrivo per i fan di. Da lunedì 23 dicembre alle 13.45,1 trasmetterà, ildel celebre cartoon tratto dal manga di Yōichi Takahashi. Composta da 52 episodi di 24 minuti circa, la serie manterrà, per richiesta dell’autore e dei produttori dell’anime, il titolo e i nomi originali dei personaggi, in maniera tale da uniformare il merchandising della produzione in tutto il mondo. Incomunque, i telespettatori, possiamo anticiparvi, potranno ancora una volta suD’Avena, che canterà la sigla del cartone. Ideato nel 1981 da Yōichi Takahashi, Captanè uno dei manga sportivi più noti. Il successo del fumetto ha portato alla produzione di una versione animata omonima, andata in onda in Giappone dal 1983 al 1986. A partire da luglio 1986, il cartone è stato ...

sportli26181512 : #Marketing #Notizie Mondiale per Club, il pallone Adidas omaggio a Capitan Tsubasa: Mondiale per Club pallone – A p… - tottimitico : @Andrea_DiCarlo Sembra quando vedevo capitan tsubasa in lingua originale - ilbazardimari : #7Dicembre #calendariodellavvento Una serie al giorno, consigliata dal Bazar! E' da poco l'annuncio della trasmissi… -