Cane trascurato trova una nuova vita quando gli tolgono 4 chili di pelliccia arruffata (Di giovedì 12 dicembre 2019) Un giorno un Cane evidentemente trascurato è stato soccorso dai volontari della Nebraska Humane Society, che sono abituati a vederne di cotte e di crude, ma di fronte alla sua storia sono rimasti senza parole. La sua pelliccia era talmente arruffata e aggrovigliata da renderlo irriconoscibile quando ore dopo lo hanno liberato da 4 chili di pelo. quando il proprietario di Ellie Mae era morto, nessuno si era più curato di quel povero Cane, un mix di Shih Tzu che non si riusciva nemmeno più a riconoscere. C’era chi ogni tanto veniva a pulire la casa. E non sapeva nemmeno che dentro ci abitata un Cane. Immaginate come è stato ritrovato! Pam Wiese, rappresentante del gruppo, racconta che tutti sono rimasti sbalorditi dalle condizioni in cui il cagnolino è arrivato da loro. “Hanno messo Ellie Mae in un trasportino e l’hanno portata da noi, perché non riusciva nemmeno a ...

