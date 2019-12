Calciomercato Juventus | Paratici spiazza tutti | arriva la dichiarazione sul mercato di

Leggi la notizia su juvedipendenza

(Di giovedì 12 dicembre 2019)- Tanti infortuni e una nuovadiche, soprattutto in vista dell’imminente sessione diinvernale. Il direttore sportivo bianconero, intervistato nel pre partita di Bayer Leverkusen-, ha colto l’occasione per rimarcare il suo punto di vista in ottica gennaio. Il ds bianconero ha ammesso: “Come detto più volte, abbiamo una rosa molto competitiva. A centrocampo siamo al completo, abbiamo Khedira che comunque rientrerà, possiamo contare su Emre Can, Matuidi, Rabiot, Pjanic, Bentancur, Ramsey. Per questo non interverremo sul“., arriverà un nuovo terzino sinistro Nessun rinforzo a centrocampo, ma attenzione al capitolo terzino sinistro. Non è escluso che lapossa rinforzare quel settore del campo, completando quel ruolo con un vice Alex Sandro in vista ...

