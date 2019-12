Calciomercato Fiorentina | due nomi per rinforzare la difesa

Leggi la notizia su calcionews24

(Di giovedì 12 dicembre 2019) Laguarda alla prossima sessione di mercato per puntellare la squadra nei punti deboli: dueper laLasi trova ad affrontare un momento difficile, dopo l’iniziale entusiasmo portato dal patron Commisso e dall’arrivo di Ribery. Come riportato da Repubblica, i viola avrebbero sondato due difensori per gennaio. Sono Juan Jesus e Kevin Bonifazi gli obiettivi per il mercato invernale: il brasiliano sta trovando poco spazio alla Roma dall’arrivo di Fonseca, mentre il granata ha avuto molte noie fisiche. Leggi su Calcionews24.com

