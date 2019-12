Calciomercato Bologna | per la difesa piacciono Lyanco o Murillo

Leggi la notizia su calcionews24

(Di giovedì 12 dicembre 2019) Ilvuole rinforzarsi ine punta, che però è infortunato. Nella lista della spesa anchee Colley Sabatini è alla ricerca di un difensore centrale per il, e il nome principale sarebbe quello di. Il giocatore del Torino è però infortunato e questo potrebbe rendere le cose più difficili se lo stop dovesse essere lungo. Il secondo nome sulla lista potrebbe essere quello di, come ha rivelato Il Resto del Carlino. Il centrale è scivolato in panchina nella Sampdoria e potrebbe partire a gennaio alla ricerca di titolarità. Piace anche il compagno Colley, che è però imprescindibile per Ranieri. Leggi su Calcionews24.com

DiMarzio : #Ibrahimovic, tra l'offerta del #Milan e la posizione del #Napoli: le ultime sul futuro dell’attaccante svedese - GoalItalia : Il #Bologna punta a Genova: occhi su Murillo e Colley ?? - ProfidiAndrea : ???? #Bologna, Denswil torna in gruppo. Le ultime sui rientri di Soriano e Krejci 2019 finito per #Soriano? Non prop… -