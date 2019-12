Busta paga dicembre 2019 | conguaglio in arrivo sullo stipendio

Leggi la notizia su termometropolitico

(Di giovedì 12 dicembre 2019)in: potrebbe non esserci una sorpresa positiva sotto l’albero per molti dipendenti, che potrebbero avere unopiù basso rispetto al solito nell’ultimo mese dell’anno (dal computo escludiamo l’eventuale tredicesima). Colpa delfiscale, che arriva puntuale a fine anno, anche se i datori di lavoro hanno tempo fino al 28 febbraio dell’anno successivo per effettuarlo, ma preferiscono farlo ogni, a chiusura dell’anno. Rimborso fiscale 2020: come avere i soldi indietro a credito o con bonifico: ecco ilfiscale di fine anno Le operazioni difiscale si traducono nel calcolo delle tasse dovute effettivamente dal lavoro dipendente: il calcolo viene effettuato direttamente dal datore di lavoro in qualità di sostituto d’imposta. ...

serracchiani : Giustamente, la prima preoccupazione degli italiani è il lavoro e la disoccupazione. Da questi temi parta un confro… - pietropol1 : @Mov5Stelle @FilippoScerra Lo vogliamo dire che i media e i giornalai a busta paga del sistema fanno schifo e che l… - pietropol1 : @Mov5Stelle @DaniloToninelli Lo vogliamo dire che i media e i giornalai a busta paga del sistema fanno schifo e che… -