Burke su Pachamama | Forze demoniache a San Pietro

(Di giovedì 12 dicembre 2019) Giuseppe Aloisi Il cardinal Raymond Leocondanna la presenza dellain Vaticano. Continua la polemica attorno alle statuetta amazzoniche Il cardinal Raymond Leo, dalla Francia, ha fatto sapere di non aver approvato quanto avvenuto in Vaticano attorno alla, che per molti teologi non è altro che una divinità pagana. Nel corso del Sinodo panamazzonico, quella raffigurazione è stata esposta presso la Chiesa di S.Maria in Transpontina. Com'è risaputo, qualcuno ha pensato bene di "riparare" alla esposizione nella chiesa romana, gettando le opere amazzoniche nel Tevere. Ma cento studiosi hanno anche scritto una lettera, che ha come oggetto pure dei presunti "atti idolatrici" compiuti dal Papa. Jorge Mario Bergoglio ha partecipato ad una cerimonia d'inaugurazione sinodale presso i giardini vaticani. Tra le simbologie presenti, in molti hanno notato ...

