Brescia | su Donnarumma gli occhi della Serie B I club interessati

(Di giovedì 12 dicembre 2019), valutazionisocietà su. Il calciatore piace inB a Benevento, Frosinone ed Empoli Alfredoè un solido pilastro di questo. Tuttavia, dopo un ottimo inizio di campionato, l'attaccante è sceso di rendimento. Complice anche la crescita di Balotelli, a gennaio la società potrebbe fare delle valutazioni. La Gazzetta dello Sport sottolinea come sul calciatore sia forte l'interesse di alcunidi B: in primis del Benevento. Più defilati rispetto i campani, Frosinone, Empoli e Cremonese. La volontà del giocatore, tuttavia, è di giocarsi le sue chances inA.

