Brescia | la ragazza che ha travolto il bimbo | Pensavo di aver preso un paletto

Leggi la notizia su ilgiornale

(Di giovedì 12 dicembre 2019) Luca Sablone La versione dellache non ha prestato soccorso doposcaraventato un passeggino sull'asfalto: "Non avevo una buona visuale a causa della brina" È rimasta scioccata ladi 22 anni che è stata fermata dopoinvestito un bambino di 2 anni mentre era sul passeggino in via Achille Grandi a Coccaglio, in provincia di. Gli agenti della polizia locale e i carabinieri l'hanno raggiunta nella serata di martedì mentre stava svolgendo il turno di commessa al centro commerciale Le Porte Franche di Erbusco; successivamente - su disposizione del pm Ambrogio Cassini - è stato formalizzato il fermo nei suoi confronti. La giovane ora è agli arresti domiciliari con delle accuse davvero pesanti: lesioni gravissime e omissione di soccorso aggravata dalla fuga. Stando ai riscontri sarebbe stata proprio lei ad accelerare piuttosto che fermarsi dopo ...

infoitinterno : Brescia, bimbo di 2 anni investito da pirata della strada: fermata una ragazza di 22 anni - BotSerieA : RT @TgrRai: #Brescia, bimbo di due anni investito: agli arresti domiciliari ragazza 22enne, individuata grazie alle telecamere in zona. 'P… - bizcommunityit : E' una ragazza il pirata che ha investito il bimbo di 2 anni a Brescia - AGI -