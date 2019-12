Bordoni | meglio riaprire metro Barberini e poi chiudere Centro

Leggi la notizia su romadailynews

(Di giovedì 12 dicembre 2019) Roma – “Nell’immobilismo della Giunta M5s abbiamo avuto almeno l’effetto positivo di rimandare a data da destinarsi la Maxi Ztl fino alle 19 aldella Capitale che ci e’ sempre sembrata quanto meno inopportuna. Non comprendiamo, infatti, come l’Amministrazione capitolina che non fatto nulla per favorire le attivita’ commerciali nel primo Municipio scalpitasse per la necessita’ di rimettere mano agli orari di accesso alStorico.” “Provvedimenti simili crediamo vadano fatti tenendo in considerazione tutte le criticita’ che, ora come ora, non permettono una vera fruibilita’ deldi Roma. Serve prima una vera riforma della mobilita’. Non si puo’ pensare di aumentare l’orario della Ztl senza offrire ai cittadini una rete di parcheggi di scambio o mezzi pubblici all’altezza. Il ...

