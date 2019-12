Leggi la notizia su notizie

(Di giovedì 12 dicembre 2019) Dopo il rinvenimento di unarisalente alla Seconda Guerra Mondiale,si prepara ad unasenza precedenti. Questa sarà necessaria per il disinnesco dell’ordigno e coinvolgerà circa 54.000 abitanti.per disinnescoIl ritrovamento è avvenuto durante i lavori per l’ampliamento del cinema multisala Andromeda. Essendo ladanneggiata in uno dei due congegni di attivazione, il rischio di esplosione è molto più alto del solito. Per questo i residenti nella zona circostante il cinema dovranno lasciare le loro abitazioni entro le 8 del mattino di domenica 15 dicembre 2019. Costoro saranno la stra grande maggioranza degli abitanti della città, che in totale sono 87.000. Per i cittadini costretti a lasciare le abitazioni, l’amministrazione ha provveduto a predisporre 14 aree di accoglienza oltre a 6 destinate agli animali. ...

Corriere : Brindisi «città vuota»: rischio bomba, 54mila dovranno andar via - notizieit : Bomba a #Brindisi: evacuazione di 54.000 persone compresi detenuti - MicBorrillo : Bomba di #Brindisi, la città si prepara alla più grande evacuazione della storia: 54 mila abitanti su una popolazio… -