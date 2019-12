Bollette luce e gas | buone notizie per metà delle famiglie italiane

Leggi la notizia su today

(Di giovedì 12 dicembre 2019) Più di un italiano su due si trova ancora ad usufruire di tariffe calmierate rispetto al mercato per l'approvvigionamento...

GianniGirotto : BOLLETTE LUCE ACQUA E GAS, UN AIUTO AI POVERI bonus elettrico: - GianniGirotto : BOLLETTE LUCE ACQUA E GAS, UN AIUTO PER I POVERI - lisasandr_LJDMC : RT @CalaminiciM: Staccano luce e gas ad un papà di 4 bimbi , in provincia di Padova , perché in arretrato con i pagamenti .Lui , in coda al… -