Bibbiano | la figlia cresciuta chiede perdono al padre condannato ingiustamente

Leggi la notizia su viagginews

(Di giovedì 12 dicembre 2019) Una ragazza diventata maggiorenne da qualche anno venne investita dagli orrori di. Ora si è ricongiunta colal quale. Emerge una ennesima storia mostruosa da quelle che sono le terribili vicende di. A distanza di mesi da quanto portato alla luce nell’ambito dell’inchiesta ‘Angeli e Demoni’, apprendiamo adesso della storia … L'articololaalè apparso prima sul sito ViaggiNews.com

ALBERTOSEVERIN7 : RT @GiuliaLaVip: Ma come si fa a strappare una bambina alla sua mamma??E per vedere sua figlia, deve pure pagare!!! Quello che è successo a… - casimax4 : RT @Graziel65255465: #Bibbiano un padre assolto in appello dopo essere stato privato di sua figlia x molti anni! incolpato di abusi sulla f… - SabriPica : RT @Graziel65255465: #Bibbiano un padre assolto in appello dopo essere stato privato di sua figlia x molti anni! incolpato di abusi sulla f… -