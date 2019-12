Biathlon | Sprint femminile Hochfilzen 2019 | Wierer pronta a ripetere l’impresa della

Leggi la notizia su oasport

(Di giovedì 12 dicembre 2019) Chiusasi da pochi giorni la prima tappaCoppa del mondo/2020 di, il circuito si sposta sulle Alpi per affrontare l’appuntamento austriacostagione, quello di. Al Langlauf undzentrum le danze verranno aperte venerdì con entrambe le, che saranno seguite nei due giorni successivi dagli inseguimenti e dalle staffette in ordine misto (sabato inseguimento maschile e staffetta, viceversa alla domenica). Dorotheasi ripresenta sulle stesse nevi che la passata stagione l’anno vista compiere una delle sue imprese più memorabili, quando con due serie furiose al poligono e un passo sugli sci da primaclasse riuscì a beffare, nonostante un errore, la finlandese Kaisa Mäkäräinen che aveva chiuso a sua volta le due serie con il 90% al tiro. Si trattò del primo successo nel format per la ventinovenne altoatesina, ...

FondoItalia : Biathlon - Coppa Italia Giovani: Stefano Canavese e Rebecca Passler vincono la sprint - FondoItalia : Biathlon - Coppa Italia: Rudy Zini e Beatrice Trabucchi vincono la sprint, ma che bravi Bionaz e Giacomel! - damianomasoch : RT @DarioPuppo: Il biathlon è proprio questo. Puoi arrivare 83esima nella sprint e la gara dopo resuscitare e vincere -