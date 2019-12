Biathlon | IBU Junior Cup Pokljuka 2019 | inizio con podio! Beatrice Trabucchi terza

Leggi la notizia su oasport

(Di giovedì 12 dicembre 2019) Ottime notizie in casa Italia nella prima gara stagionale dell’IBUCup di: a, in Slovenia, l’opening prevedeva la 12.5 km individuale femminile e perarriva subito il podio. L’azzurrina, con un bellissimo 20/20 al poligono, riesce a centrare laposizione, a 23″5 dalla vincitrice, la tedesca Lisa Maria Spark, prima in 40’07″6 ed un errore all’ultimo poligono in piedi. Seconda posizione per l’elvetica Amy Baserga, staccata di 22″7 con due bersagli mancati: la svizzera ha soffiato la piazza d’onore all’azzurrina per appena otto decimi di secondo. Non altrettanto bene le altre italiane in gara: 36ma Samuela Comola, che chiude con un ritardo di 5’07″5 e quattro errori su groppone, mentre è 53ma Rebecca Passler, a 6’25″4, con sei bersagli mancati. 12.5 km ...

