Biathlon | Ibu Cup | Rudy Zini è ottimo secondo nella super sprint A Pokljuka Trabucchi

(Di giovedì 12 dicembre 2019)prima giornata della tappa altoatesina di Ibu Cup della Val Ridanna è arrivato subito il primo podio con, che con una splendida prova al poligono ha conquistato la seconda posizione, inedito format sperimentale dell’Ibu che non è ancora stato proposto nel circuito maggiore. Il livignasco dell’Esercito è stato preceduto dal norvegese Lars Birkeland per soli 7.5 secondi, ma ha avuto la meglio nell’ultimo giro sul francese Martin Perrillat Bottonet e l’ucraino Sergey Semenov, dopo una lotta sugli sci nell’ultimo giro per la conquista del podio. In gara anche il valdostano Thierry Chenal, che ha mantenuto le posizioni di vertice fino al terzo poligono, la prima serie in piedi, dove è incorso in tre giri di penalità, chiudendo la sua prova in 26esima posizione. Non si sono qualificati alla finale Saverio(1+1), con il 31° ...

