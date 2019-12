Biathlo, Coppa del Mondo Hochfilzen 2019: nella sprint maschile si ripete la sfida tra Martin Fourcade e Johannes Boe (Di giovedì 12 dicembre 2019) Domani la 10 km sprint maschile sarà la seconda gara di giornata per quanto concerne la Coppa del Mondo di Biathlon, che vedrà così aperta la tappa di Hochfilzen, in Austria, la seconda stagionale. I due grandi rivali della vigilia, il transalpino Martin Fourcade ed il norvegese Johannes Boe, già plurivincitori nella località che li vedrà in gara, hanno compiuto scelte molto differenti. Johannes Boe, che ad Hochfilzen ha vinto quattro volte ed in altre tre circostanze è arrivato alla piazza d’onore, con il pettorale rosso addosso, ha scelto il secondo gruppo, ed ha avuto in sorte il pettorale 17, mentre Martin Fourcade, che ha raccolto già 15 podi in Austria in carriera, ha scelto il terzo gruppo, è stato sorteggiato tra gli ultimi e partirà col 78, mezz’ora dopo il rivale, col pettorale giallo. Divisive le scelte anche degli altri papabili, quantomeno per un piazzamento nei ...

