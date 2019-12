Bianca Guaccero sui presunti ritocchi | Sono l' unica rifatta al contrario

Leggi la notizia su ilgiornale

(Di venerdì 13 dicembre 2019) Serena Granato A Detto fatto,ha reagito alle ultime indiscrezioni che le attribuirebbero deie un flirt segreto con un noto collega Recentemente aveva fatto discutere per aver confidato in tv di avere un solo capezzolo e ora fa di nuovo parlare di sé, sul conto del suo seno e non solo. Circa la sua esternazione hot, fatta di recente in confidenza con Jonathan Kashanian,ha dichiarato a Detto fatto che, in realtà, lei intendeva essere ironica: “Noi abbiamo scherzato, come facciamo ogni giorno. Questa storia è diventata un affare di Stato inutile". È, nella nuova puntata della trasmissione da lei condotta su Rai 2, laha voluto dire la sua a margine degli ultimi rumor che indirettamente l'accuserebbero di" alle labbra e al seno. Nella serata dello scorso mercoledì 11 dicembre,era ...

