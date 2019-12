Berlino | la vendetta di Mosca sul caso dell’ex combattente ceceno ucciso | espulsi due

Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 12 dicembre 2019) La mossa era attesa da giorni, da quandoaveva deciso di espellere due funzionari russi in relazione all’omicidio di un georgiano che aveva combattuto in Cecenia. Perché gli inquirenti tedeschi sospettano che dietro la sua morte ci sia il governo russo.aveva già anticipato che avrebbe risposto con una misura identica a quella subita, e così è stato. La Russia ha deciso quindi l’one di due diplomatici tedeschi come misura di risposta alla recenteone di due diplomatici russi da parte della Germania. I due diplomatici tedeschi hanno sette giorni per lasciare il Paese. La comunicazione è stata data ufficialmente all’ambasciatore tedesco in Russia Geza Andreas von Geyr, convocato al ministero degli Esteri di. L'articolo, ladisuldell’exdue diplomatici tedeschi proviene da Il ...

