Bergamo | gioia infinita | l’Atalanta vola agli Ottavi di Champions League e arriva la

(Di giovedì 12 dicembre 2019) La neve che sta cadendo in pianura al Nord ha risvegliato sotto una magica e candida coltre bianca anche, regalando ai bergamaschi un’atmosfera d’altri tempi e sempre più rara. Un’altraper la città che nella notte ha festeggiato la storica qualificazione dell’Atalantadi Finale di. Nel borgo medievale dialta sono caduti pochi centimetri, più che sufficienti a rendere lo scenario così affascinante come documentato benissimo dalle fotografie nella gallery scorrevole che Fulvio C. Spreafico ha inviato a MeteoWeb. E attenzione a domani: nel giorno di Santa Lucia, nevicherà ancora in modo intenso su tutta la Lombardia. Apotranno cadere oltre 5-6cm di neve.L'articolo: l’Atalantadila prima NEVE, scenario suggestivo nel borgo ...

