Leggi la notizia su huffingtonpost

(Di venerdì 13 dicembre 2019) “Grazie a tutti nel nostro grande paese, a chi ha votato, a chi è stato volontario, a chi si è candidato. Viviamo nella più grande democrazia del mondo”. Il primo a commentare, via Twitter, gli exit poll che gli assegnano una solida maggioranza assoluta è Boris Johnson.E’ gelo in casa laburista. Se dovesse essere confermato ”è un risultato estremamente deludente per il partito e per tutto il movimento”, afferma il cancelliere dello Scacchiere ombra John. Alla Bbc ammette che ”è arrivato come uno” e di aver “pensato che saremmo arrivati più vicino”. “Sapevamo che sarebbe stato difficile perché la Brexit ha dominato”.“Questo risultato, se gli exit poll si riveleranno accurati, rappresenta unaper i”, ha detto a Sky ...

imfree81 : RT @HuffPostItalia: Bercow: 'Vittoria fenomenale per i Tory'. McDonnell: 'Uno shock per noi laburisti' - HuffPostItalia : Bercow: 'Vittoria fenomenale per i Tory'. McDonnell: 'Uno shock per noi laburisti' - cdaria1 : RT @Agenzia_Italia: #GE2019 'Questo risultato, se gli #exitpoll si riveleranno accurati, rappresentano una vittoria fenomenale per i Tory'.… -