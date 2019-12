Bello Figo | il suo videoclip “Trom** a facoltà” fa infuriare l’Università di Pisa

Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 12 dicembre 2019) Nuova canzone, e nuovo scandalo per. L’ultima provocazione del rapper ha fattol’Università di, che ora annuncia di essere pronta a procedere per vie legali.ha realizzato ildel suo ultimo singolo all’interno delle aule della Facoltà di Economia, senza alcun permesso o autorizzazione. Per di più, il titolo della canzone è abbastanza eclatante – “Trombo a– così come il testo, condito da versi audaci come “Mi ci vuole un ca**o di ricambio” o “In Africa non c’erano un sacco di fig*e bianche”. All’interno del, poi, si vede il rapper keniota salire sulla cattedra universitaria, circondato da belle ragazze che simulano baci saffici e scene osé. Già celebre per canzoni provocatorie come “Non pago affitto” o “Skopo tutti i giorni”,è stato spesso al centro di contestazioni e ...

davidallegranti : Ah ma vedo che la Lega presenta un'interrogazione sul video di Bello Figo. Siamo prontissimi per un'altra settimana di minchiate col botto - fseviareggio : RT @iltirreno: ?? Video scandalo nell'aula dell'Università di Pisa: è caccia allo studente o studentessa che ha fatto da 'basista' ?? di Giu… - marialauraloi : RT @RadioSavana: Una #risorsaINPS, un certo 'bello figo', gira un video trash (spazzatura) 'trombo a facoltà', senza permesso, in un aula d… -