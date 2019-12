Bello Figo gira «Trombo a facoltà» all’università di Pisa | l’ateneo fa rimuovere il video

Leggi la notizia su open.online

(Di giovedì 12 dicembre 2019) Dopo le polemiche e l’annunciata azione legale dell’università diper danno all’immagine e all’onore del, ildel rapper– pubblicato su YouTube – è stato rimosso. Il– in cui twerkava circondato da ragazze seminude mentre spiegava che «non sa più come fare» a stare dietro alla sua intensa vita sessuale – era statoto in alcune parti e in modo abusivo anche dentro ladi Economia e Management dell’università di. Non è ancora chiaro come la troupe del rapper si sia introdotta nelle aule e abbia potutore indisturbata alcuni dei fotogrammi inglobati nel.Il rettore Paolo Mancarella, ieri, aveva annunciato cheno si sarebbe tutelato in tutte le sedi per difendere la propria immagine. Il, che fino a ieri aveva ottenuto circa 70mila visualizzazioni su YouTube, dopo ...

davidallegranti : Ah ma vedo che la Lega presenta un'interrogazione sul video di Bello Figo. Siamo prontissimi per un'altra settimana di minchiate col botto - Superetero : @Ale8576 @Alyenante Le donne mi difendono perché sono un figo irresistibile, ce l'ho bello e lo mando in dm a tutte quante - KwisatzHaderac0 : RT @ImolaOggi: Non solo la festa blasfema all'università di Bologna... ??Video hard sui banchi dell'ateneo di Pisa, denunciato Bello Figo h… -