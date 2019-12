Basta coi vecchi cliché Per le donne la vera vittoria resta sempre il merito Le quote

Leggi la notizia su lanotiziagiornale

(Di giovedì 12 dicembre 2019) Bello vedere una giovane donna, Sanna Marin, a guidare la Finlandia, bello che una donna, Marta Cartabia, sia stata eletta al vertice della Corte Costituzionale. Meno bello che quest’ultima abbia esordito subito dopo la sua elezione con “Si è rotto un vetro di cristallo Ho l’onore di essere un’apripista”. La metafora del soffitto di cristallo è stata coniata dal movimento femminista in riferimento a presunte barriere sociali, culturali e psicologiche che impedirebbero il raggiungimento di carriere di alto livello per le, descritte come “qualcosa che non avrebbe potuto essere trovato in qualsiasi manuale aziendale o addirittura discusso in una riunione di lavoro, ma per mantenere le posizioni di leadership di livello esecutivo nelle mani dei maschi caucasici”. Maschi caucasici, altra tipica espressione ascrivibile alla retorica femminista. Ora, non c’è bisogno di dati o esempi ...

mikytooday1 : @Pierino65196705 @matteosalvinimi @BorisJohnson No se non fanno come vuole la costitizione! Ok che pisciate su tutt… - cintamtam : @mariannaaprile Basta coi pifferai! !! Solo i più recenti : Renzi, Grillo, Salvini ( da Berlusconi sembra già un se… - recycle__bin : @La7tv @PSenaldi Basta la premessa. Pensate che siano pure complimenti. Come se foste intenditori romantici Chi ca… -