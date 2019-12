Basket | Micov e Gudaitis disponibili a minutaggio limitato per la trasferta di Eurolega

Leggi la notizia su oasport

(Di giovedì 12 dicembre 2019) Ci saranno anche Vladimire Arturasnellache l’Olimpia Milano effettuerà in Francia contro l’ASVEL Villeurbanne nella tredicesima giornata di2019-2020 domani alle 20:45. A svelarlo è la società stessa, dalle pagine del proprio sito internet. Si tratta di una notizia attesa già da qualche settimana per, fermo da novembre, mentre per, sebbene fosse noto il fatto che sarebbe stato tenuto a riposo contro Stella Rossa e Pesaro, si erano prospettati tempi più lunghi di recupero dalla distorsione al polso della mano sinistra. Rimane dunque Nemanja Nedovic l’unico assente della, in un 2019 assolutamente da cancellare per il serbo a causa dei tantissimi infortuni che ne hanno pregiudicato l’annata. La sua assenza fa il paio con quella, prolungata, di Adreian Payne in casa ASVEL. CLICCA QUI PER TUTTE LE NEWS ...

