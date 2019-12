Basket | FIBA Intercontinental Cup 2020 | Tenerife ospiterà l’evento | sarà presente la

Leggi la notizia su oasport

(Di giovedì 12 dicembre 2019) Tramite il suo sito ufficiale laha annunciato che l’Cup, evento da lei organizzato, quest’anno si terrà dal 7 al 9 febbraio a, nelle Isole Canarie, in Spagna. Tra i partecipanti i Rio Grande Valley Vipers, vincitori della G-League, lega di sviluppo della NBA, i due volte campioni della DIRECTV Ligas de las Americas di San Lorenzo de Almagro, i padroni di casa dell’Iberostare il team trionfatore dell’ultimaball Champions League, ovvero la Virtus Bologna. Alle V-Nere, dunque, il compito di rappresentare il Vecchio Continente insieme a. Questo perché con la totale rottura che c’è stata trae ULEB non vi possono partecipare né la vincitrice dell’Eurolega né quella dell’Eurocup. Per Teodosic e compagni l’occasione è davvero ghiotta, dato che sulla carta il sodalizio del capoluogo ...

