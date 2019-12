Basket femminile | Eurolega 2019-2020 | Sopron-Famila Schio 59-51 | venete sbagliano troppo

Leggi la notizia su oasport

(Di giovedì 12 dicembre 2019) La settima giornata dellanon sorride allache esce battuta dal campo delper 59-51. A costare caro sono le percentuali dal campo, con leche mettono a segno solo il 37.7% dei tiri, con Lisec e De Shields sotto tono e la sola Gruda a cercare di dare una scossa nel terzo quarto. Avvio non facile perche dopo il primo canestro della De Shields fatica a trovare punti, con solo 2 su 6 nei primi cinque minuti, anche se anche le ungheresi non sono devastanti sotto canestro, con la tripla di Aleksandra Crvendakic a fare la differenza. Una tripla di Eva Lisec e due punti della Dotto riportano avantial sesto minuto., però, fallose eche si riaffaccia sul +3, che una tripla della Battisodo, appena entrata, annulla. Primo quarto che si chiude dunque sul 16-16 con percentuali molto basse per entrambe le squadre al tiro e dove spicca la ...

maurizioghigo : RT @giorgiaderrico: “ La legge 91 riconosce i professionisti sportivi solo nel calcio maschile, nel ciclismo, nel golf e nel basket maschil… - magibe : RT @giorgiaderrico: “ La legge 91 riconosce i professionisti sportivi solo nel calcio maschile, nel ciclismo, nel golf e nel basket maschil… - zazoomblog : Basket femminile Eurolega 2019-2020 7a giornata: la Reyer Venezia si rimette in marcia ed è corsara a Riga nell’ult… -