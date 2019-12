Basket | Eurolega 2019-2020 | l’Efes vince il derby con il Fenerbahce | il Maccabi batte il

Leggi la notizia su oasport

(Di giovedì 12 dicembre 2019) Cinque le partite della 13esima giornata diche si sono svolte stasera. Di seguito andiamo a vedere, nel dettaglio, come sono andate. KHIMKI – ALBA BERLINO 104-87 (23-32, 31-19, 23-12, 27-14) Un quarto di grande Alba Berlino e, poi, solo Khimki nel primo match della serata. Un indiavolato Giedraitis, che segna 8 dei suoi 17 punti nel periodo inaugurale, illude i tedeschi nei primi dieci minuti. In seguito, tuttavia, Alexey Shved e Devin Booker salgono in cattedra, segnano, rispettivamente, 22 punti il primo e 24 il secondo (con anche 10 rimbalzi) e coadiuvati anche da un ottimo Jerebko che ne aggiunge altri 18 liquidano la pratica teutonica con ampio anticipo. Risultato finale un perentorio 104-87. TOP SCORER KHIMKI: Booker 24, Shved 22, Jerebko 18 ALBA BERLINO: Giedraitis 17, Giffey 14, Nnoko 13– ANADOLU EFES ISTANBUL 73-81 (22-20, 16-18, ...

