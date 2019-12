Basket | Eurolega 2019-2020 | 13a giornata | Olimpia Milano impegnata in una delicata

Leggi la notizia su oasport

(Di giovedì 12 dicembre 2019) Trasferta francese per l’AX Armani Exchangenella tredicesimadi. La formazione allenata da Ettore Messina sbarca all’Astroballe di Villeurbanne, dove l’attende l’ASVEL, la squadra più titolata di Francia con i suoi 19 titoli nazionali. Oltre a questo, l’ASVEL ha una particolarità ormai ben conosciuta neleuropeo: il presidente è Tony Parker, l’ex stella dei San Antonio Spurs, che ha assunto questo ruolo dal 2014. Gli uomini allenati dal montenegrino Zvezdan Mitrovic hanno finora regalato diverse sorprese in quest’edizione di, vincendo 5 delle prime 8 partite anche con avversari quotati (Olympiacos, Panathinaikos, Baskonia e CSKA), ma negli ultimi quattro match sono arrivati altrettanti stop, che hanno portato l’ASVEL nel gruppo in nona posizione, a due partite di distanza da ...

enricomazzoleni : @Marco562017 Si vero, il calendario e’ condensato ma solo perche’ ci sono le nazionali in mezzo ai coglioni. Bellis… - CFNFMCalcio : Gentile ne fa 37 e Trento sogna. Bologna show per il comando - ArtBeatIdeas : RT @RassegnaZampa: #Basket #Eurocup Gentile ne fa 37 e Trento sogna. Bologna show per il comando -