Bambino nasce con l’ittero | lo mettono sotto la lampada per la fototerapia e la lampada

Leggi la notizia su baritalianews

(Di giovedì 12 dicembre 2019) Una storia terribile quella accaduta ad un neonato, in Russia. Il piccolo, Matvey Zakharchenko è nato, come capita a tanti bambini, con. Per questo è rimasto ricoverato alcuni giorni dopo il parto in ospedale perché gli fosse praticata lacon la. Purtroppo, però, le cose non sono andate come sarebbero dovute andare e lagli è esplosa avvolgendo tutto il corpo e anche il viso dalle fiamme. In quel momento, ilera solo perché l’infermiera si era allontanata e, per questo è rimasto diversi minuti avvolto dalle fiamme prima che qualcuno se ne accorgesse. Ilora è senza naso e gli applicano una protesi che rimane attaccata al volo tramite una colla speciale perché i medici ritengono che sia troppo piccolo per essereposto ad un intervento di chirurgia plastica. Le conseguenze dell’incidente gravissimo che gli è ...

jeioesse : @bumiebae nel primo the sims per ps2 mettevo la culla lontanissimo se non mi piaceva il sesso del bambino così gli… - cribruzzo : Gesù Bambino nasce su un barcone di migranti, il presepe fa scoppiare la polemica - dinalellodina : Il bambino Gesù nasce nel barcone: il presepe denuncia a Padula -