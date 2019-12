Avete mai visto il figlio di Alessandro Preziosi? Uguale al padre [FOTO] (Di giovedì 12 dicembre 2019) Avete mai visto il figlio di Alessandro Preziosi? Le FOTO vi lasceranno di stucco: è identico al padre quando era più giovane. Alessandro Preziosi: le curiosità sull’attore Ha conquistato il cuore di tutti gli italiani interpretando il conte Fabrizio Ristori in Elisa di Rivombrosa. Alessandro Preziosi è oggi tra gli attori più amati dal pubblico italiano, che ha avuto occasione di vederlo in azione nel corso di film e serie tv di vario genere, ma anche a teatro. Prima di diventare un attore, però, Alessandro Preziosi si è laureato in giurisprudenza con il massimo dei voti alla Federico II di Napoli. Tra le cose che non vi aspettereste, c’è da sapere che Preziosi è anche un cantante appassionato, che tempo fa ha inciso un disco di musica latino americana. Non molti sanno, inoltre, che prima di Elena, la figlia avuta dall’attrice Vittoria Puccini, l’attore era già ...

