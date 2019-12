Avete mai visto il compagno di Giusy Ferreri? Insieme da 10 anni FOTO

Leggi la notizia su velvetgossip

(Di giovedì 12 dicembre 2019) Classe 1979, la palermitanaè una delle interpreti di maggior successo degli ultimi. Da oltre dieciè felicemente impegnata con Andrea Bonomo. A marzo 2017 la cantante ha condiviso con i fan e la stampa di essere incinta e nel settembre dello stesso anno è venuta al mondo la piccola Beatrice. Ecco chi è Andrea Bonomo, ildiAndrea Bonomo è un geometra di Abbiategrasso e da oltre dieciè al fianco di. Andrea esi sono conosciuti due settimane prima della partenza dell’avventura televisiva di X Factor e da allora sono sempre stati. Intervistata, la cantante, ha raccontato di come Andrea l’abbia conquistata con “ironia, intelligenza, personalità e sicurezza”. ll loro amore è sopravvissuto al successo e ad una carriera che ha portato l’artista in giro per l’Italia. Ma i due sono più innamorati che mai: ...

MarcoMoriniTW : Quel tweet era per #AdoreYou e per #Eroda. Per quanto negli anni ci abbia sempre sorpreso e stupito, non ci si abit… - salvatoreaurig1 : @lievemente @GiorgiaMeloni @FratellidItaIia @Mov5Stelle Invece voi vi siete appoggiati ai santi del Paradiso. 'Mai… - yunghalvsey : Se avete intenzione di rompere il cazzo per due foto con la neve, meglio se vi ritirate dai social perché non è pos… -