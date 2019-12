Leggi la notizia su notizie

(Di giovedì 12 dicembre 2019)ha messo in scena un incendio deldelper sensibilizzare le istituzioni sui cambiamenti climatici. L’iniziativa è stata portata avanti da circa 50a Bruxelles nel giorno successivo all’approvazione del Green Deal. L’incendio dialdelFiammate virtuali e fumo hanno avvolto ildi rue de la Loi 155, a Bruxelles, nel cuore delle istituzioni europee. Una finzione con effetti straordinari da sembrare veri quella che si è costituita come una protesta di. Glidell’associazione, provenienti da Germania, Frncia, Regno Unito, Belgio, Slovacchia e Svizzera, si sono riuniti sotto lo striscione “Emergenza climatica”. “Un progetto ambizioso ma non abbastanza lungimirante il nostro”, ha spiegato l’associazione in un comunicato. La protesta è ...

PaoloGentiloni : Attivisti di #Greenpeace in questo momento sul’Europa building, il palazzo del Consiglio Europeo - notizieit : Attivisti di Greenpeace incendiano il palazzo del Consiglio Europeo - NotAcquiescing : RT @PaoloGentiloni: Attivisti di #Greenpeace in questo momento sul’Europa building, il palazzo del Consiglio Europeo -