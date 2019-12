Atalanta | sogno-Champions | Gasperini-Percassi | il capolavoro di una coppia visionaria

Leggi la notizia su liberoquotidiano

(Di giovedì 12 dicembre 2019) L'che arriva agli ottavi diLeague è per noi bergamaschi - pòta (andrebbe detto allargando le braccia) - qualcosa di inspiegabile come sono difficilmente raccontabili le meraviglie della natura (vanno viste e vissute) e impossibili da capire i misteri sovrannaturali, e non solo p

Eurosport_IT : Non è assolutamente un sogno: ecco le 5 chiavi dell'impresa della Dea in @ChampionsLeague ?????? #Atalanta |… - bwinItalia : ??????? Il sogno europeo dell'#Atalanta continua con la qualificazione degli uomini di #Gasperini agli ottavi di… - sportli26181512 : Atalanta, Gollini esulta: 'E' un sogno continuo, ci davano per spacciati': Pierluigi Gollini, portiere dell'Atalant… -