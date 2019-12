Atalanta qualificata agli ottavi | la commozione di Bergomi e Caressa

Leggi la notizia su notizie

(Di giovedì 12 dicembre 2019) Qualificandosidi finale della Champions League 2019-2020 l’ha fatto un’autentica impresa. Per la prima volta nella sua storia partecipava alla massima competizione per club e dopo tre partite, la Dea era ultima nel girone con 3 sconfitte su 3, 2 gol fatti e 11 subìti. Nonostante tutto, non ha smesso di crederci e nelle successive tre gare si è conquistata lo storico e incredibile secondo posto frutto di due vittorie e un pareggio. I cuori di molti appassionati, non solo atalantini, hanno sussultato ieri, mercoledì 11 Dicembre 2019, quando l’è riuscita in questa impresa probabilmente irripetibile.Tra questi c’erano i commentatori della partita, Fabioe Beppe. Entrambi non sono riusciti a contenere le emozioni. Il giornalista di Sky ha detto: “Si tratta di un’impresa storica. ...

