Atalanta nella storia | sogno Europa continua

(Di giovedì 12 dicembre 2019) Tre gol a zero, seconda vittoria di fila e il pari a novembre col Manchester City gia' primo come viatico per il, l'impresa, la. La fa l', che vola agli ottavi di Champions, traguardo mai raggiunto prima da un club di provincia. San Siro cosi' non rimarra' disoccupato dopo l'eliminazione bruciante dell'Inter col Barcellona di martedi', perche' i nerazzurri di Bergamo sono stati capaci di capitalizzare al massimo superiorita' territoriale, occasioni e anche casi da moviola al Metalist Stadium di Kharkiv, in casa di uno Shakhtar Donetsk superato in rimonta in classifica. Sette punti per lo straordinario collettivo di Gasperini, ucraini fermi a 6 e Dinamo Zagabria a 5, battuta dal City che da' cosi' una mano ai bergamaschi. Qualcosa di impensabile dopo aver perso tutte e tre le partite del girone d'andata del Gruppo C di Champions League. I nerazzurri partono subito ...

