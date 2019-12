Atalanta agli ottavi | i “nerazzurri” che ce l’hanno fatta | Gasperini si prende la

Leggi la notizia su calcioweb.eu

(Di giovedì 12 dicembre 2019) C’è un nerazzurro che martedì sera piangeva per una sconfitta beffa, un po’ inaspettata, e salutava la Champions. E poi c’è un nerazzurro che, la sera dopo, esultava. Ci sono loro,e Inter, che hanno una storia alquanto diversa. Quasi all’opposto, completamente differente. La grande che prova a rinascere e la piccola che cresce, anno dopo anno, impresa dopo impresa. Forse questa inarrivabile, anche solo a pensarlo lo scorso dicembre. Ma ce la fa. E ce la fa grazie ad un uomo in particolare, che con un nerazzurro sila rivincita su un altro nerazzurro, proprio quello della ‘grande che prova a rinascere ma fallisce’., impresa doppia: prima a qualificarsi con 0 punti a fine andata, ora un altro record nel mirino! La rivincita del Gasp Gian Piero, qualche anno fa, ebbe la grande opportunità di allenare ...

