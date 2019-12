Asili nido | Istat | “Costo medio di 2mila euro a famiglia e solo un bimbo su 4 trova

Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 12 dicembre 2019) “I daticonfermano: mancano posti neglie quelli disponibili pesano sul bilancio delle famiglie. Con il nuovo assegno fino a 3.000molte famiglie potranno affrontare questa spesa e con investimenti 2,5 miliardi aumenteranno i posti”. Così il ministro dell’Economia Roberto Gualtieri – che domenica scorsa si è scontrato sull’argomento con Matteo Salvini – ha commentato su twitter i nuovi datisull’offerta di servizi socio-educativi per la prima infanzia. Che confermano come l’Italia sia ancora lontana dagli obiettivipei sul fronte dei posti disponibili e dell’accessibilità per tutte le famiglie: soltanto il 25% dei bambini riesce a frequentare e il costoè salito a, cosa che lascia fuori almeno il 12,4% dei piccoli. Nell’anno scolastico 2017/2018 secondo l’erano attivi sul territorio ...

