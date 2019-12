Asili nido | in Italia c’è posto per un solo bimbo su quattro

Leggi la notizia su blogo

(Di giovedì 12 dicembre 2019) Neglini c’èper unsu. Il dato è per certi versi allarmante ed emerge dall’ultimo report Istat. Nel Bel Paese, la strutture atte ad accogliere i bimbi sotto i tre anni non rispettano dunque i parametri dell’UE. Le rilevazioni sono state effettuate durante l’anno scolastico 2017/2018 e hanno registrato l’esistenza di 13.145in, con i posti disponibili che copronoil 25,7% della domanda.La percentuale è in lieve aumento ma rimane al di sotto del parametro fissato dall’Ue, che prevede una copertura del 33%. L’Istat, inoltre, rivela un’importante eterogeneità a livello territoriale: in Valle d’Aosta, ad esempio, sono disponibili 47 posti ogni 100 bambini, mentre in Campania la disponibilità è inferiore al 9%. Il lieve aumento di copertura a livello nazionale è da ricercarsi, secondo l’Istat, in un calo dei bambini ...

